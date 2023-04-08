Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hizmet ve proje siyasetinden hiçbir zaman taviz vermediklerini belirterek, "Milletimize de hangi sözü verdiysek onu tutabilmek için de büyük bir gayretle çalıştık. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

Bakan Varank, Gelecek Üsküdar Girişimcilik Akademisi açılış törenine bakanlığa tahsis edilen Togg T10X ile gelerek, açılış öncesinde T10X'in önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Togg projesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hedefi ortaya koyduğu andan itibaren Türkiye'de heyecan oluşturduğunu belirten Varank, "Hamdolsun bugün o projenin neticelerini aldık. 'Türkiye'nin otomobili yollarda olacak' demiştik. Bakan arkadaşlarımız da dünden beri makam aracı olarak Togg'u kullanmaya başladılar. Rabbimize hamdediyoruz." diye konuştu.

- "Sözünü verdik, özel sektörümüzün babayiğitlerinin büyük fedakarlıklarıyla Türkiye'nin otomobilini yollara çıkarmış olduk"

Varank, Türkiye'de siyasetin çıtasını hep yüksekte tutmak için 21 yıldır mücadele ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hizmet ve proje siyasetinden hiçbir zaman taviz vermedik. Milletimize de hangi sözü verdiysek onu tutabilmek için de büyük bir gayretle çalıştık. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu çalışmalara devam edeceğiz. İşte Türkiye'nin otomobili projesi 7'den 77'ye bütün vatandaşlarımızda heyecan oluşturan bir projeydi. Sözünü verdik, özel sektörümüzün babayiğitlerinin büyük fedakarlıklarıyla Türkiye'nin otomobilini yollara çıkarmış olduk. Dünden beri İstanbul'da açılışlara katılıyorum, gençlerle bir araya geliyorum. Sokakta vatandaşlarımızın hepsi arabayı gördüğünde bize teşekkür ediyorlar, Cumhurbaşkanımıza dua ediyorlar. Biz Türkiye'de taş üstüne taş koyan kim varsa destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Böyle projeleri ve vizyoner işleri inşallah önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edeceğiz."

Kabine üyelerinin hepsine Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden araçlarının gönderildiğini aktaran Varank, "Hazine ve Maliye Bakanımız dün aracını kullandı. Diğer bakan arkadaşlarımız da teslim almaya başladılar. Arkadaşlarımız da bu aracı makam aracı olarak kullanmaya başlamak istiyorlar. Bu da tabi ayrı bir gurur. Bu ülkede bakanların kendi ve yerli milli otomobillerinin makam aracı olarak kullanması da Türkiye'nin nereye geldiğini göstermesi açısından önemli bir mesaj diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Varank, dün itibarıyla tüm Türkiye'ye sevkiyatların başladığını bildirerek, hem DMO hem Togg'un farklı noktalarda açtığı deneyim merkezlerine gidecek araçların ve vatandaşların araçlarının sevk edilmeye başlandığını söyledi.

Gelecek Üsküdar Girişimcilik Akademisi açılışı, Bakan Varank'ın yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen ve İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi.