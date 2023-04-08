CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Dünya Romanlar Günü mesajı
"Roman vatandaşlarımızın tüm sorunlarını biliyorum, onların yanındayım. İktidarımızda hak temelli sosyal devlet politikaları sayesinde Romanlar da güçlenecek"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2023 14:35, Son Güncelleme : 08 Nisan 2023 14:36
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Roman vatandaşlarımızın tüm sorunlarını biliyorum, onların yanındayım. İktidarımızda hak temelli sosyal devlet politikaları sayesinde Romanlar da güçlenecek." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Roman vatandaşlarımızın tüm sorunlarını biliyorum, onların yanındayım. İktidarımızda hak temelli sosyal devlet politikaları sayesinde Romanlar da güçlenecek. Eşit yurttaşlık önündeki tüm engeller aşılacak."