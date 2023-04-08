Cumhurbaşkanı Erdoğan: Roman vatandaşlarımızın yaşadığı 25 ilde koordinatör belirliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Başakşehirli Romanlar Geleneksel İftar Buluşması'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından önce çıkan başıklar şöyle:

Roman kardeşlerimiz için elimizden geleni yaptık. Öncelikle mevzuatımızda bulunan ayrımcı ifadeleri kaldırarak başladık. Ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yolu açtık. Roman vatandaşlarımıza geçmişte yapılan ayrımcı yaklaşımların tamamını elimizin tersiyle ittik.Sosyal medya mecralarının körüklediği ırkçı düşüncelerin kardeşliğimizi zedelemesine asla fırsat vermeyeceğiz. Ön yargıları değiştirmek atomu parçalamaktan daha zordur. Bir Roman Koordinasyon merkezi açtık. Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valiliklerinde sizlerin sesi, soluğu olacak bir koordinatör belirliyoruz. Roman kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak üzere kuracağımız müzemizin çalışmaları devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız yanınızda olmaya devam edecektir. Her romana bir yuva hedefi ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugüne kadar çeşitli şehirlerimizde 5 bin 133 konutu, parkları, bahçeleri, spor alanlarıyla yapıp Roman kardeşlerimize teslim ettik.

Biz çocukluk çağlarımızdan biriz, beraberiz, kader arkadaşıyız. Roman kardeşlerimizle beraber büyüdük, bu yollarda beraber yürüdük.

İnşa ettiğimiz Türkiye, eşitlikçi bir Türkiye'dir. Türliye'yi her alanda hep birlikte bir üst lige taşıyacağız.