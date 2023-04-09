Okul müdür yardımcısı "Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi" suçundan dolayı 16 ay hapis cezası aldı

Lisenin pansiyonunda görevli okul müdür yardımcısı; aynı okulda aşçı ve aşçı yardımcısına yönelik "...ben kimsenin mesleğini yakmak istemem ancak bu yüzden sizin meslek hayatınızı yakarım... eğer bunu sağda solda bir yerde duyarsam sizi bitiririm." şeklinde beyanda bulunmuş aynı gün, kendi bulunduğu sendikadan istifa ederek sendika değiştiren aşçı ve aşçı yardımcısına sinirlenerek daha sonra "bunlar sendika değiştirmişler, bunların meslek hayatını yaktım, bunlar tutanak yiyecek... sizi yaktım, size tutanak tutacağım, sizin işiniz bitti, siz benden habersiz sendikayı nasıl değiştirirsiniz, siz kendi ayağınıza sıktınız..." şeklinde beyanlarda bulunduğundan "Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi" suçunu işlediği sabit olduğundan önce 44 ay indirimden sonra ise 16 ay 20 gün hapis cezası aldı.

İşte mahkeme kararı;

Ahmet KANDEMİR