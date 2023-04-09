YÖK'ten akademisyenler için '1+1 prefabrik' önerisi

Yüksek Öğretim Kurulu, eylüle kadar depremin etkilerini silerek eğitim-öğretimde normalleşmeyi sağlamak için rapor hazırladı.

Buna göre idari ve akademik personellerin barınma sorununun acilen çözülmesi için geçici olarak konteyner ve prefabrik 1+1 şeklinde evlerin yapılması önerildi.

Raporda, akademik personel kuruluş geliştirme katsayısının artırılması önerilirken, idari personele de yeni teşvik verilmesi isteniyor.

Uğur Duyan

