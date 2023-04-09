Avcılar'da inşaat alanında çökme oldu, 5 işçi göçük altında kaldı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Durumu fark eden şantiye çalışanları, müdahale ederek göçük altında kalan işçileri kurtardı.

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