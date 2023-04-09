'Yıkılsak da biz buradayız' yazdıkları hasarlı evinin önünden ayrılmıyor

Muradi Mahallesi'ndeki 3 katkı aile apartmanının üst katında yaşayan 31 yaşındaki Çetinkaya'nın evi, depremde ağır hasar gördü.

İki çocuğu ve eşiyle bir kısmı da yıkılan evlerinden güçlükle dışarıya çıkan Çetinkaya, evlerinin önüne kurdukları çadırda yaşamaya başladı.

Mahalledeki komşuları konteyner ve çadır kentler ile yakınlarının yanına giderken Çetinkaya ve ailesi, evlerinin hemen önündeki enkaza "Yıkılsak da biz buradayız" yazısı yazdı.

- Hatıralarını bırakıp gitmek istemedi

Çetinkaya, AA muhabirine, depremde evin yerinden oynadığını hissettiklerini, ayağa kalkmakta bile zorlandıklarını söyledi.

Bütün komşularının deprem anında aşağıya indiğini anlatan Çetinkaya, "Herkes inmişti, biz inememiştik. Televizyon ünitemizin bulunduğu yerde sanki bir insan var ve eşyaları bizim üzerimize atıyormuş gibiydi. Hepsi üzerimize düştü. Kafamıza yastıklarımızı tuttuk. Yani 'Biz ölüyoruz.' dedik. Eşimle helalleştik. Sonra deprem durunca kendimizi dışarıya attığımızda evi görünce, 'Biz bu evden nasıl çıktık?' dedik." ifadelerini kullandı.

Depremin ardından komşularının mahalleden gittiğini ancak eşi ve çocuklarıyla bulundukları yeri terk etmek istemediklerini dile getiren Çetinkaya, ailesinin Arsuz ilçesinde olduğunu, onların da davet etmesine rağmen yaşadıkları yerden ayrılamadıklarını belirtti.

Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Komşularımız köylerine, başka yerlere gitti ama biz gitmedik, burada kaldık. Çünkü kendi evimizi o şekilde bırakıp, gitmek içimizden gelmedi. Orada yaşanmışlıklarımız vardı, gidemedik. Sonra buradaki enkaza bu yazıyı yazdık. Evimizin önündeki enkazın kaldırılmasını istiyoruz. Arsamızın açılması durumunda kendimize bir yaşam alanı oluşturmak istiyoruz."