AK Parti'de üç dönem kuralı uygulandı: Vekillerin yüzde 70'i değişiyor

AK Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne milletvekili listesinde gerçekleştirdiği önemli değişikliklerle girmeye hazırlanıyor.

Milletvekili aday listesinin YSK'ya teslim edilmesine saatler kala, bazı bilgiler de basına sızdı.

ÜÇ DÖNEM KURALI UYGULANDI

Buna göre, AK Parti'nin aday listesinde büyük bir değişim olacak. 27. Dönem'de görev alan milletvekillerinin yüzde 70'i değişiyor.

Partili kaynaklara göre, uzun süredir uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olan 3 dönem kuralı "istisnasız" uygulandı.

17 BAKAN ÜST SIRALARDAN ADAY

Daha önce yaptığı açıklamada, kabinedeki yer alan bakanların milletvekili adayı olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin önemli aktörleri ile mevcut bakanları Anadolu şehirleri ve büyükşehirlerde aday olarak gösterdi.

KADIN SAYISINDA ARTIŞ

AK Parti'de, kadın milletvekili aday sayısı geçen döneme göre artırıldı. Kritik şehirlerde kadınlar, ön sıralarda aday olarak gösterildi.

EN GENÇ ADAY 19 YAŞINDA

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir'de 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.

İnan'ın yanı sıra birçok genç listedeki yerini aldı. Genç sayısının daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine dikkate değer bir noktada olduğu listenin en genç ismi ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu.