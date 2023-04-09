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MSB, 'Depremin Ortaya Çıkardığı Hastalık' haberini yalanladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir gazetede yayımlanan ve MSB'yi hedef alan depremle ilgili asılsız iddiaları yalanladı. Yayımlanan yazıyla ilgili mahkeme kararıyla "Cevap ve Düzeltme Metni" yayımlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2023 12:37, Son Güncelleme : 09 Nisan 2023 12:47
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MSB, 'Depremin Ortaya Çıkardığı Hastalık' haberini yalanladı

MSB, bir gazeteci tarafından 27 Şubat tarihinde kaleme alınan "Depremin Ortaya Çıkardığı Hastalık" başlıklı yazıyla ilgili 'Cevap ve Düzeltme Metni' yayımlandığını duyurdu. MSB, kaleme alınan yazının; Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK), Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK mensuplarını hedef aldığını ve kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığını bildirirken söz konusu yazıda gerçek dışı ithamlara yer verildiğini duyurdu. Kaleme alınan yazıyla ilgili ise mahkeme kararı ile 'Cevap ve Düzeltme Metni' yayımlandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Devletimizi, Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK), Sayın Bakanımızı ve TSK'nın şerefli mensuplarını hedef alarak kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan söz konusu haberde özetle, askerin depreme müdahalede geç kaldığı, 2'nci Ordu Komutanı'na beklemede kal emri verildiği ve bunun üzerine üzüntüden ağladığı, Milli Savunma Bakanımızın başarısız olduğu, Suriye'deki operasyonların zafiyet oluşturduğu ve iki ülke sınırlarının askeri sorunlardan kurtarılmadığı vurgulanmaktadır.

Bu kapsamda ortaya atılan mesnetsiz iddialar; Milli Savunma Bakanlığının başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere depremle mücadelede de ortaya koyduğu özverili ve başarılı faaliyetleri kamuoyu nezdinde küçültmek, asker-sivil arasına nifak sokmak maksadıyla, şahsi hırsı tatmin ve ülkede kaotik bir ortam oluşturma hevesiyle akla ve mantığa aykırı şekilde kaleme alınmıştır.

Daha önce defalarca açıklandığı ve resmi kayıtlarda yer aldığı üzere Milli Savunma Bakanlığı ve TSK felaketin yaşandığı ilk andan itibaren ilgili tüm kurum/kuruluşlarla koordineli olarak seferber olmuş ve olmaya devam etmektedir. Bakanımız ve TSK Komuta Kademesi de ilk günden itibaren deprem bölgesinde görev almış ve görevlerini aralıksız sürdürmektedir. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere ülkemizin ve asil milletimizin huzur ve güvenliği için PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı azim ve kararlılıkla mücadele edilmektedir.

Tamamen siyasi saiklerin gölgesinde yazıldığı anlaşılan ve subjektif bir bakış açısı ile kaleme alınan bu haber, Cumhuriyet tarihinin terörle mücadelede en yoğun faaliyetlerini yürüten Bakanlığımızı yıpratmaya, kahraman Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu bozmaya ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya yöneliktir."

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