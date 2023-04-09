Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı

77 ilde, 463 bina ve 5 bin 601 salonda yapılan sınavda, 19 bin 404 kişi görev aldı.

Saat 10.15'te başlayan sınav, 180 dakika sürdü. Bu yıl sınava başvuran aday sayısı, geçen yıla göre yaklaşık 20 bin artışla 133 bin 91 oldu.

YDS/1, 20 dilde uygulandı. 117 bin 386 aday İngilizce, 8 bin 555 aday Arapça, 4 bin 380 aday Almanca dillerinde sınava girdi.

Sınav sonuçları, 4 Mayıs'ta açıklanacak.