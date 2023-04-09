Emniyet teşkilatı 178. yaşına depremlerden dolayı buruk giriyor

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle önceki yıllara oranla "sade" bir şekilde kutlanılmasına karar verilen "Polis Haftası" etkinlikleri öncesi Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı, Gölbaşı ilçesindeki yerleşkelerinin kapılarını, Anadolu Ajansına (AA) açtı.

- Uzman timlerin kazandıkları becerileri, tatbikatlarla sürekli güncelleniyor

Özel Harekat Başkanlığı, Gölbaşı ilçesindeki yerleşkesinde bir taraftan özel harekat saflarına yeni katılanlara eğitim verirken diğer taraftan da uzman timlerin kazandıkları becerileri tatbikatlarla sürekli güncelliyor.

Özel harekat temel eğitim kursunu tamamlayan genç polisler yıl boyunca planlanan hizmet içi eğitimlere alınarak silah ve mühimmat, keskin nişancı, patlayıcı madde, zırhlı araç kullanımı, bina, arazi, taktik dağcılık, su altı, yaralıya müdahale, etkili güç kullanımı, arama kurtarma ve hayatta kalma gibi branşlarda uzmanlaşıyor.

Polis Özel Harekatlar (PÖH) bir taraftan hizmet içi eğitime tabi tutulurken diğer taraftan da fiziki kondisyonlarını en üst seviyede tutabilmek amacıyla teçhizatlı ve teçhizatsız kilometrelerce koşuyor.

- "PÖH'ler her zaman ön saflarda"

Adı güvenlik gerekçesiyle paylaşılmayan eğitmen komiser, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle "Polis Haftası"nın buruk geçtiğini dile getirdi.

Yerleşkede aldıkları teorik eğitimin ardından sahaya çıktıklarını belirten eğitmen komiser, özel harekat polislerinin yurt içinde ve yurt dışında her türlü operasyonu yapabilecek yetkinlikte olduğunu söyledi.

Sadece savaşta değil afetlerde de PÖH'lerin her zaman ön saflarda olduğunun altını çizen eğitmen komiser, şunları paylaştı:

"10 Nisan 1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden dolayı 178. yılına bu sene buruk giriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet payidar olabilmesi amacıyla Özel Harekat Başkanlığı olarak afetlerde ve operasyonlarda en ön safta bulunmayı kendimize şiar edindik. Vatan için ölmek de var, fakat borcumuz yaşamak ve yaşatmaktır. Bu vesileyle 178'inci yılına giren Türk Polis Teşkilatı'nın mensuplarının polis bayramı kutlu olsun."

- Türk Polis Teşkilatının "çelik kanatları"

Dünyada hiçbir polis teşkilatında bulunmayan taarruz sınıfı helikopteriyle doğrudan saldırı gücüne sahip olan Havacılık Daire Başkanlığının bünyesinde görev alan iki pilot da meslektaşlarının "Polis Haftası"nı kutladı.

Adları güvenlik gerekçesiyle paylaşılmayan pilotlar, 7/24 Türk polisini göklerde temsil ederek her zaman görevlerinin başında olduklarını belirtti.

Hava araçlarıyla vatan semalarında huzur ve güvenliği sağlayan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının bünyesinde görev almanın gururunu yaşadığını vurgulayan atak pilotu, görevini polis üniformasıyla ifa ettiği için sorumluluklarının üst düzeyde olduğunu ifade etti.

Meydana gelen depremlerden dolayı bu yıl "Polis Haftası"nın buruk geçtiğini kaydeden atak pilotu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yıl 178'incisini kutladığımız Polis Haftası'na girmiş bulunmaktayız. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen deprem dolayısıyla polis bayramımız bu yıl buruk geçmektedir. Başta Kahramanmaraş ve 11 ilimizde olmak üzere tüm Türkiye'de vatandaşımızın huzur ve güvenliği için yirmi dört saat göreve devam etmekteyiz. Başta deprem bölgesinde görev yapan tüm meslektaşlarımın polis bayramını kutluyorum."

- İHA'lar terörden uyuşturucuya, sınır güvenliğinden afetlere kadar her alanda görevdeler

İnsansız hava araçlarının sevk ve idare edildiği merkezde konuşan İHA pilotu da merkezin faaliyetlerini, eğitim süreçlerini ve yaptıkları çalışmaları anlattı.

İnsansız hava araçlarının terör, narkotik suçlar ve kaçakçılıkla mücadele alanlarında, sınır güvenliğinde, toplumsal olayların ve gösterilerin izlenmesi, takibi ve güvenliğinin sağlanmasında, kara yolu trafik güvenliği denetimlerinin yanı sıra, orman yangını, deprem, sel ve benzeri doğal afetlerde, arama kurtarma ile keşif gözetleme ve istihbarat görevlerinde kullanıldığını aktaran İHA pilotu, polis teşkilatının tüm birimleriyle eş zamanlı ve koordineli çalışarak operasyonel görevler üstlendiklerini kaydetti.

Emniyet envanterindeki İHA ve SİHA'larla birçok başarılı operasyona imza attıklarını belirten İHA pilotu, "Polis Haftası" dolayısıyla da duygularını şöyle dile getirdi:

"Meydana gelen depremler sebebiyle, bu yılki kutlamalar buruk olarak geçmekte. Biz de depremin başından beri 7/24 esaslı olarak deprem bölgesinde görev yürüttük. Bu sebeple depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dilemekteyiz."