AK Parti'nin Listesinde Bakanların yeri belli oldu
Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AK Parti) üç dönem kuralı nedeniyle 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday listesinde büyük bir değişim yaşandı. 27. Dönem'de görev alan milletvekillerinin yüzde 70'i değişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve kabinedeki bakanlar listede üst sıralarda yer aldı. İşte detaylar..
AK Parti'nin 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için adayları belli oldu. 27. Dönem'de görev alan milletvekillerinin yüzde 70'i değişti. Partili kaynaklara göre, uzun süredir uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olan 3 dönem kuralı "istisnasız" uygulandı.
İşte bakanların listedeki yerleri.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - İstanbul 2. Bölge 1. Sıra
Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Antalya 1. Sıra - Mevlüt Çavuşoğlu
Artvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk Çelik
Bursa 2. Bölge 1. Sıra - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Eskişehir 1. Sıra - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Gaziantep 1. Sıra - Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
İstanbul 1. Bölge 1. Sıra- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
İzmir 1. Bölge 1. Sıra - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
Kayseri 1. Sıra - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık - Osmaniye 1.sıra
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer - Ordu 1
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ - Şanlıurfa 1.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Mersin 1. Sıra
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi - Kahramanmaraş
Ticaret Bakanı Mehmet Muş - Samsun
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu - Trabzon
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın listede yer almadığı öğrenildi.AK Parti'nin aday listesi netleşti AK Parti'de 3 dönemlikler ve iki Bakan listede yok