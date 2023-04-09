Metiner: Adıyaman'daki liste doğruysa siyasi intihar olur

Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, partisinin memleketi Adıyaman'da çıkaracağı ileri sürülen muhtemel milletvekili aday listesini eleştirdi.

Sosyal medyada dolaşıma giren listenin 'siyasi intihar' anlamına geldiğini söyleyen Metiner, "Umarım doğru değildir. AK Parti'ye de, Adıyaman'a da çok yazık olur. Demedi demeyin" dedi.

Aday sıralaması şu şekilde:

1 - Resul Kurt

2- İshak Şan

3- Mustafa Alkayış

4-Hüseyin Özhan

5-Ziya Polat