Metiner: Adıyaman'daki liste doğruysa siyasi intihar olur
Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Adıyaman'da şekillendiği iddia edilen AK Parti milletvekili adayları listesi için 'Siyasi intihar olur' dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Nisan 2023 15:50, Son Güncelleme : 09 Nisan 2023 17:18
Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, partisinin memleketi Adıyaman'da çıkaracağı ileri sürülen muhtemel milletvekili aday listesini eleştirdi.
Sosyal medyada dolaşıma giren listenin 'siyasi intihar' anlamına geldiğini söyleyen Metiner, "Umarım doğru değildir. AK Parti'ye de, Adıyaman'a da çok yazık olur. Demedi demeyin" dedi.
Aday sıralaması şu şekilde:
1 - Resul Kurt
2- İshak Şan
3- Mustafa Alkayış
4-Hüseyin Özhan
5-Ziya Polat
AK Parti'nin aday listesi netleşti. İşte tam liste
Sosyal medyada dolaşan Adıyaman AK Parti listesi doğruysa siyasi intihar olur bu. Umarım doğru değildir. AK Parti'ye de. Adıyaman'a da çok yazık olur. Demedi demeyin.Mehmet Metiner (@MetinerBasin) April 9, 2023