Ak Parti'deki sürpriz isimler
Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AK Parti) üç dönem kuralı nedeniyle 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday listesinde büyük bir değişim yaşandı. 27. Dönem'de görev alan milletvekillerinin yüzde 70'i değişti. Tuğrul Türkeş- Ankara 1. Bölge 1. Sırada diğer bir isim Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı oldu. Hulki Cevizoğlu(Gazeteci-yazar-Akademisyen) - İstanbul 1. Bölge 6. sıradan aday oldu.
Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AK Parti) üç dönem kuralı nedeniyle 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday listesinde büyük bir değişim yaşandı. 27. Dönem'de görev alan milletvekillerinin yüzde 70'i değişti.
İŞTE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Tuğrul Türkeş- Ankara 1. Bölge 1. Sıra
Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı
Eski bakanlardan Faruk Çelik- Artvin 1. Sıra
İsmail Ok- Balıkesir 1. Sıra (İYİ Parti'den AK Parti'ye geçmişti)
Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül- Gaziantep 1. sıra
Hulki Cevizoğlu(Gazeteci-yazar-Akademisyen) - İstanbul 1. Bölge 6. sıra
Umut Arman Sonay(Milli yüzücü) İstanbul 1. Bölge
Cerrah Halit Yerebakan- İstanbul 2. Bölge
Sevan Sıvacıoğlu(Azınlıkları temsilen) - İstanbul 2. bölge
Yücel Arzen(Sanatçı-Müzisyen) - İstanbul 3. bölgeden
Şebnem Bursalı(Gazeteci) - İzmir'den
Mehmet Ali Çelebi- İzmir'den
Prof. Dr. Mehmet Şahin(Siyaset bilimci-TV yorumcusu)- Kahramanmaraş
Sadettin Hülagü (Rektör) - Kocaeli 1. sıra
Bahadır Yenişehirlioğlu (Oyuncu) - Manisa 1. sıra
EN GENÇ ADAY 19 YAŞINDA
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir'de 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.
Listenin en genç ismi ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu.
KADIN SAYISINDA ARTIŞ
AK Parti'de, kadın milletvekili aday sayısı geçen döneme göre artırıldı. Kritik şehirlerde kadınlar, ön sıralarda aday olarak gösterildi.