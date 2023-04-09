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Bodrum Belediye Başkanı Aras'ın akrabası cinnet geçirdi! Ailesini öldürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, annesini ve kardeşini silahla öldüren kişi intihar etti. Hayatını kaybedenlerin, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da akrabaları olduğu öğrenildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2023 16:22, Son Güncelleme : 09 Nisan 2023 16:24
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Bodrum Belediye Başkanı Aras'ın akrabası cinnet geçirdi! Ailesini öldürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, annesini ve kardeşini silahla öldüren kişi intihar etti.

Annesi Sudiye A'nın (88) Ortakent Mahallesi'ndeki evine giden İbrahim A. (58), iddiaya göre, annesi ve kardeşi Bekir A. (55) ile tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, İbrahim A, annesine ve kardeşine yanındaki tabancayla ateş etti. İbrahim A. daha sonra aynı silahla intihar etti.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemelerin ardından cenazeler, otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayı haber alarak gelen ailenin bazı yakınları, sinir krizi geçirdi. Hayatını kaybedenlerin, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da akrabaları olduğu öğrenildi.

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