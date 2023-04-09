Şenyaşar ile Adalet Bakanı Şanlıurfa'da yarışacak

Partilerin milletvekili listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunmasıyla birlikte isimler netleşmeye devam ederke, Şanlıurfa'da ilginç bir aday karşılaşması yaşandı.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) listesinde Ferit Şenyaşar aday gösterildi. Şenyaşar, 2018 milletvekili seçimleri öncesinde gerçekleşen saldırıda babası ve ağabeyini kaybetmiş, bir ağabeyi tutuklanan ve kendisi de yaralanmıştı. Şenyaşar ailesi yaşadıkları adaletsizlik karşısında Şanlıurfa Adliye önünde "Adalet Nöbeti" başlamış ve halen de bu nöbetini sürdürüyordu.

AK Parti listesinden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın aday gösterilmesi dikkati çekti.