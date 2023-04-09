AK Parti listesinde Hüda-Par ve DSP yerleri belli oldu
14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday listeleri belli oldu. Listede sürpriz isimler var. AK Parti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Listede Hüda Par ve DSP yerleri belli oldu.
AK Parti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu.
AK Parti'de temayül yoklamasından sonra 27 Mart'ta alt komisyonun belirlediği isimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Üst Komisyona sunuldu. 3 Nisan'da çalışmalarına başlayan komisyon Listelere son şeklini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı listeler bugün YSK'ya sunuldu.
DSP lideri Önder Aksakal, AK Parti'den İstanbul 2. bölge 4. sıradan, eski Demokratik Sol Halk Parti lideri HULKİ Cevizoğlu ise İstanbul 1. bölge 6. sıradan aday oldu.
Hüda Par lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti'den İstanbul 3. bölge 4. sıradan aday oldu.
Bunun yanı sıra AK Parti, dört Hüda Par'lıyı aday gösterdi.
Hüda Par lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, İstanbul 3. bölge 4. sıradan, Genel Sekreter Şehzade Demir, Gaziantep 6. sıradan, Sözcü Serkan Ramanlı, Batman 2. sıradan, GİK üyesi Faruk Dinç, Mersin 4. sıradan aday yapıldı.AK Parti'nin aday listesi netleşti. İşte tam liste