AK Parti, Sayan'ı İzmir'den milletvekili adayı gösterdi

AK Parti, Milletvekili olmak için Belediye Başkanlığından istifa eden Savcı Sayan'ı İzmir'den 6. sıradan milletvekili adayı gösterdi. AK Parti'nin aday listesi netleşti. İşte tam liste

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