AK Parti, Sayan'ı İzmir'den milletvekili adayı gösterdi
14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday listeleri belli oldu. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı İzmir'den milletvekili adayı gösterdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Nisan 2023 17:22, Son Güncelleme : 09 Nisan 2023 17:24
AK Parti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu.
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Sayan'ı İzmir'den 6. sıradan milletvekili adayı gösterdi.
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