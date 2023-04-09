Arınç ve Gökçek listede yerlerini aldı

"Oğlum Osman Gökçek Ankara 2. Bölgeden Ak partimizden milletvekili adayı oldu. Oğlumu Ankara mv adaylığına layık gören sn Cumhurbaşkanı'mıza, genel merkez yetkililerine ve Ak Parti Ankara il yönetimine teşekkür ediyorum. İnşallah Osman'ın hayırlı hizmetlere imza atacağına inancım tamdır."

Melih Gökçek, şu paylaşımı yaptı:

OSMAN GÖKÇEK ANKARA ADAYI Ankara'da 23.5 yıl belediye başkanlığı yaptıktan sonra istifa ederek görevi bırakan Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek AK Parti Ankara 2. Bölge'den 5. Sıra adayı oldu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. 27. Dönem'de görev alan milletvekillerinin yüzde 70'i değişti. İşte dikkat çeken isimler...

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