Kız Kulesi açılış için gün sayıyor

İstanbul'un simgelerinden olan ve bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi'nin çevresinde bulunan iskeleler kaldırılmaya başlandı.

İskelelerin bir kısmının kaldırılmasıyla Kız Kulesi tamamen ortaya çıktı. Kulenin çevresindeki iskelelerin kaldırılmasıyla vatandaşlar da Kız Kulesi'nin fotoğraflarını çekti.

Kız Kulesi, dronela havadan da görüntülendi. Mayıs ayı içerisinde açılması planlanan Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmaları sürüyor.