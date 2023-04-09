AK Parti, Rahmi Doğan'ı milletvekili adayı göstermedi
Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmişti. AK Parti, Doğan'ı aday göstermedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Nisan 2023 17:59, Son Güncelleme : 09 Nisan 2023 18:12
Hatay Valisi Rahmi Doğan, AKP'den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmişti. AK Parti, Doğan'ı aday göstermedi.
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde en çok yıkımın yaşandığı il Hatay olmuştu.
Rahmi Doğan 15 Mart'ta, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmişti.
Valiliğin resmi sosyal medya hesabından adaylık başvurusu yapacağını duyurarak istifa eden Doğan'ın kararı, kamuoyunda büyük tepki çekmişti.
Doğan, sosyal medyada gündem olmuştu.