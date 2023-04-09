Cumhurbaşkanı Erdoğan: '81 ilde üniversite inşa ettik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Pendik'te düzenlenen toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları; "Buradan afetle mücadele eden vatandaşlarımızla birlikte ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı koruyan Filistinli kardeşlerimize de dua ediyoruz.

Anlıyorum anlıyorum, seccadeyi gösteriyor da, seccadeyi neden gösterdiğini anlıyorum. Sevgili kızlarımız siz kıblenizi biliyorsunuz ama kıbleyi bilmeyenler tabi ki seccadeye ayakkabı ile basar. Bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz. Kardeşlerim bizim derdimiz var derdimiz.



"BU MİLLET ARKADAN YÜRÜYECEK DİYORLAR"

Bugün bir kez daha Pendik'te olmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Biz tüm ilçeleriyle İstanbul'u bir başka seviyoruz. Özellikle Pendik'i bambaşka seviyoruz. Pendik bize sahip çıkan bizi daima bağrına basan bir ilçemiz. Pendik aynı zamanda milli iradenin kalesi olan ilçemiz. Bu toplandığımız meydanın bizim için çok anlamı var. Ah şu meydanların bir dili olsa da konuşsa. İşte bu meydan mücadelemizin de muhabbetimizin de bizzat şahidi olan bir meydan. İşte muhteşem bir katılım. Vatandaşlarımızın ilgi ve alakası neyin ne olduğunu açıkça gösteriyor. Sordum emniyete buradaki katılım ne? Aldığım cevap şu 50 bin. Yürüyoruz, yürüyecek bu millet arkandan diyorlar.

İstanbul'u ilçe ilçe ziyaret ettik. Amacımız mahalle sakinlerine selam vermek, kucaklaşmak hasbihal etmekti. Bir anda kahvenin önü miting alanına dönüştü. O gece Pendikli kardeşlerimizin bize gösterdiği sevgiyi asla unutamadım. Bakımlısılığın pençesinde kıvranan o eski Pendik'i de hiç unutmadım.

Pendik bugün bizim yaptığımız yatırımlarla göz dolduruyor. Bundan 29 yıl önce Erol Kaya ile başlattığımız Pendik'e hizmet yolculuğunu bugün Ahmet Cin ile devam ettiriyoruz. Pendik'e hizmet eden herkesten 'Allah razı olsun' diyorum.

"4 MİLYAR lİRALIK YATIRIM YAPTIK"

Bugün de hizmet ve eser siyasetimize yeni halkalar ekliyoruz. Pendik, yeni nesil yaşam merkezinden gençlik kamplarına, kentsel dönüşüm projelerinden spor tesislerine, çarşılara, konaklara pazarlara kadar toplam 168 ayrı yatırımı resmen bugün sizlerin hizmetine sunuyoruz. Açılışını yaptığımız güncel rakamla bu yatırımların bedeli 4 milyar TL. Bu eserlerin Pendik'e hayırlı olmasını diliyorum.



"LAF İLE PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMEZ"

Depremde en fazla zarar gören 7 ilde görevlendirdiğimiz belediyeler can hıraç bir şekilde çalışıyor. El birliği içinde yaralarımızı süratle sarıyoruz, saracağız.

Kardeşlerim sevgili Pendikliler on yıllardır sizlere hizmet ediyoruz. Bugüne kadar ne yaptıysak sizler için yaptık.

Bay Kemal'den cumhurbaşkanlı değil belediye başkanı bile olmaz. Ulaşımda, tarımda, dış politikada dünyaya mesajımızı verdik mi? Tam Birleşmiş Milletler'İn karşısına Türkevi'ni diktik mi? Tam 32 katlı binayı oraya diktik. Laf ile peynir gemisi yürümüyor. İcraat lazım icraat.

"81 İLE ÜNİVERSİTE İNŞA ETTİK"

Eğitimde Türkiye'yi çok ileri bir noktaya getirdik. 81 ilde üniversitemiz var. Benim Muş'lu kardeşim niye İstanbul'a gelsin. Muş'ta üniversite okusun. Artık profesörlerimiz doçentlerimiz oraya gidiyor.

Bu modern bir ülkenin modern Türkiye'nin durumudur. Şimdi 57 tane havalimanımız var. Şİmdi nereye gidersen git uçakla gidiyorsun. Yaparsa AK Parti Yapar dedik ve yaptık.

Çam Sakura Hastanesi'ni yaptık dünya ile yarışıyor. Atatürk Havalimanı'nda 3 ayda Murat Dilmener Şehir Hastanesi'ni yaptık. Üç tane şehir hastanesi yaptık. Benim vatandaşım sağlık noktasında bir sıkıntı yaşamasın istedik. Devam ediyoruz, yine yapacağız.

Çeyrak asrı geçen bu süreçte şehrimize kazandırdıklarımız ortada. Elbette yapamadıklarımız da oldu. Ama gayretlerimize Pendik şahittir.

Yüzyılın felaketini yaşadığımız bu süreçte güçlü bir şekilde geliriyoruz. Cumhur İttifakı ile yedili kumar masası arasındaki farkı görüyorsunuz. Bizim amacımız İstanbul'u yerni yatırımlarla buluşturmaktır.

"TEKNOFEST GENÇLİĞİ 14 MAYIS'TA DESTAN YAZACAK"

Bay Bay Kemal sen anlarsın bu işlerden? 10 tane büyükşehir belediyeniz var. Ne yaptılar bir anlat. Biz bu güne kadar bir sürü şey yaptık. Biz bu yurdu hastanelerle demir yollarıyla yatırımlarla bir gergef gibi işledik.

Savunma sanayisi güçlü, altyapısı sağlam bir ülkeyi inşa etmek için çaba harcıyoruz.

TEKNOFEST gençliği olarak inşallah 14 Mayıs'ta destan yazacağız. Biz göreve geldiğimizde, yani 20 yıl öne kişi başı milli gelir 2 bin 500 dolardı. Şİmdi 10 bin 600 dolar oldu."

168 PROJENİN AÇILIŞI YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pendik ziyaretinde ilçe genelinde bitmiş projelerin açılışı yapılacak. 168 proje içerisinde kütüphaneler, semt pazarları, spor kompleksleri, alt-üst yapı çalışmaları, parklar, kültür merkezleri ve dahası yer alıyor. Açılışı yapılacak projeler arasında öne çıkanlar şu şekilde:

Yeni Nesil Yaşam Merkezi (Kaynarca Yaşam Merkezi)

Pendik Gençlik Kampı

Kapalı Semt Pazarları

Kemal Tahir Kütüphanesi Kitap & Kafe

Orhangazi Kitap & Kafe

4 Yeni Kütüphane

Vefa Kıraathanesi

Kurtköy Kültür Sokağı ve El Sanatları Merkezi

Kültür Merkezleri

Semt ve Köy Konakları

Hayır Çarşısı

Aile Destek Merkezi

Alternatif Bağlantı Yolları

Yeşil Koridor

36 Yeni Şehir Parkı

44 Açık Spor Sahası

54 Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj Projesi

Metro Meydanları

Kentsel Dönüşüm Projeleri