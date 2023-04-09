İbrahim Tatlıses yine aday olamadı

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan isimler şöyle:

Daha önce AK Parti'den 4 kez aday adayı olan İbrahim Tatlıses, yeniden AK Parti Şanlıurfa milletvekili aday adaylığına başvurmuştu.

AK Parti 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

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