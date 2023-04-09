Zafer Partisi milletvekili aday listesini YSK'ye verdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antep birinci sıradan milletvekili adayı oldu. Partide emekli Albay Erdal Sarızeybek de Hatay birinci sıradan milletvekili adayı gösterildi.

Siyasi partilere, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde milletvekili adayı gösterecekleri isimleri belirlemeleri için tanınan süre bugün saat 17:00'de sone erdi. Zafer Partisi de milletvekili aday listesini bugün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

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