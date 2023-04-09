Başarılı bürokrat, 1. Sıradan milletvekili adayı oldu



14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sürecinde AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı.

İstanbul Küçükçekmece Kaymakamlığı görevinden önce Belediye Başkanlığı, Vali yardımcılığı ve Özel İdare Genel Sekreterliği görevlerini de ifa eden Bedirhanoğlu, " Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip ERDOĞAN'ın önderliğinde bu kutlu ve çok önemli davaya hizmet ederken Allah bizleri utandırmasın, hayırlı olsun" dedi.



AK Parti'nin Bitlis Milletvekili adayları şöyle;

1. TURAN BEDİRHANOĞLU

2. MUAZ ERGEZEN

3. CEBRAİL YAKIŞIR



Bedirhanoğlu "BİTLİS'E HAYIRLI OLSUN"

AK Parti 1. sıra milletvekili adayı Bedirhanoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'nın önderliğinde çıkmış olduğumuz bu yolda Rabbim bizi utandırmasın. Bize bu görevi layık gören Cumhurbaşkanımıza minnettarım. Ayrıca memleketim olan Bitlis'ten aday olmam beni heyecanlandırıyor. Tüm Bitlisli hemşerilerime selamlarımı iletiyorum. Bitlis'e hayırlı olsun" dedi.

TURAN BEDİRHANOĞLU KİMDİR

1984 yılında Bitlis'te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bitlis'te tamamladı. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine Bayburt Kaymakam Adayı olarak başladı. Ordu ili Çatalpınar ve Çaybaşı ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevini ifa ettikten sonra Yurt Dışı Staj programı çerçevesinde, Federal Almanya Cumhuriyetinde dil eğitimi ve Kamu Yönetim Yapısını incelemek üzere bir yıl süre ile bulundu. Daha sonra Kayseri-Sarız ve Ordu-Çamaş ilçelerinde Kaymakamlık görevini yerine getirdi ve 2014 yılında ise Müşterek Kararname ile Şırnak Vali Yardımcılığı görevine atandı. Şırnak Vali Yardımcılığı görevini yürütürken yapılan görevlendirmeler çerçevesinde;

Şırnak Belediye Başkan V.

Balveren Belediye Başkan V.

Kumçatı Belediye Başkan V.

Şırnak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

görevlerini ifa etti. Şırnakta yürütmüş olduğu 5 yıllık görev süresinin akabinde 2019/268 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Küçükçekmece Kaymakamı olarak atanmış olup; Eylül 2019 tarihinden itibaren bu görevini sürdürmekteydi.

'Türk ve Osmanlı Bürokrasisi' hakkında yüksek lisans çalışmasını tamamlamış olan Bedirhanoğlu, Almanca ve İngilizce bilmektedir.