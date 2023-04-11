Deprem nedeniyle işletmelerde mesleki eğitim yapan öğrencilere ücret ödenir mi?

Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan döviz topluyor haberi 'yalan' çıktı
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan döviz topluyor haberi 'yalan' çıktı
'14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız, yeni dönemin de müjdesini vereceğiz'
'14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız, yeni dönemin de müjdesini vereceğiz'
Gelir Uzman Yardımcılığına ilgi azaldı!
Gelir Uzman Yardımcılığına ilgi azaldı!
HDP sözlü savunma yapmamıştı...AYM kararını verdi
HDP sözlü savunma yapmamıştı...AYM kararını verdi
Aday listesine itiraz eden AK Parti Ordu İl Başkanı görevden alındı
Aday listesine itiraz eden AK Parti Ordu İl Başkanı görevden alındı
Konut fiyatları düşecek
Konut fiyatları düşecek
Kamuya 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı
Kamuya 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı
Yoğun bakımda oksijeni kapatan teknikere 17,5 yıl hapis cezası
Yoğun bakımda oksijeni kapatan teknikere 17,5 yıl hapis cezası
Sivas, Yozgat ve Kırıkkale'yi YHT heyecanı sardı
Sivas, Yozgat ve Kırıkkale'yi YHT heyecanı sardı
Kadroya alınan işçilerin taşeron süresi de tazminat için hesaplanacak
Kadroya alınan işçilerin taşeron süresi de tazminat için hesaplanacak
CHP İl Başkanlığına ateş açan 3 şüpheli serbest bırakıldı
CHP İl Başkanlığına ateş açan 3 şüpheli serbest bırakıldı
AK Parti'li İl Başkanı'ndan aday listelerine sosyal medyadan tepki
AK Parti'li İl Başkanı'ndan aday listelerine sosyal medyadan tepki
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi
Soma'da maden ocağında karbonmonoksitten zehirlenen işçi öldü
Soma'da maden ocağında karbonmonoksitten zehirlenen işçi öldü
Otomobilde bayram hareketliliği: İkinci elde fiyatlar yüzde 10 arttı
Otomobilde bayram hareketliliği: İkinci elde fiyatlar yüzde 10 arttı
YSK'dan HDP kararı: Sandık kurullarında üye veremeyecek
YSK'dan HDP kararı: Sandık kurullarında üye veremeyecek
AK Parti sahaya iniyor: Erdoğan seçim beyannamesi açıklayacak
AK Parti sahaya iniyor: Erdoğan seçim beyannamesi açıklayacak
Madeni paralarda 14 yıl sonra değişiklik: Yüzde 30 tasarruf sağlanacak
Madeni paralarda 14 yıl sonra değişiklik: Yüzde 30 tasarruf sağlanacak
Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği yayımlandı
Teravih namazından çıkanlara ateş açan 2 zanlı tutuklandı
Teravih namazından çıkanlara ateş açan 2 zanlı tutuklandı
POLSAN yıllık temettüleri polis ve bekçilerin hesaplarına yansıtıldı
POLSAN yıllık temettüleri polis ve bekçilerin hesaplarına yansıtıldı
'Müdür yardımcısı hastanede kalıp pijama ve terlikle geziyor' iddiasına soruşturma
'Müdür yardımcısı hastanede kalıp pijama ve terlikle geziyor' iddiasına soruşturma
BTP, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmama kararı aldı
BTP, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmama kararı aldı
Bakanlar, yerli ve milli otomobil Togg'u kullandı
Bakanlar, yerli ve milli otomobil Togg'u kullandı
'Deprem ve Togg kredisi' dolandırıcılığında 25 tutuklama
'Deprem ve Togg kredisi' dolandırıcılığında 25 tutuklama
Emekli maaş ve ikramiyeleri bu hafta ödenmeye başlayacak
Emekli maaş ve ikramiyeleri bu hafta ödenmeye başlayacak
CHP ve İyi Parti'de listeler istifaları getirdi
CHP ve İyi Parti'de listeler istifaları getirdi
'Tırlar yabancı plakalı, Togg nereden geliyor?' iddialarına yanıt
'Tırlar yabancı plakalı, Togg nereden geliyor?' iddialarına yanıt
Kamu işçilerine zam görüşmesinde taraflar bir araya geldi
Kamu işçilerine zam görüşmesinde taraflar bir araya geldi
YSK'da 26 partinin aday listeleri inceleniyor
YSK'da 26 partinin aday listeleri inceleniyor
Ana sayfaHaberler Eğitim

Deprem nedeniyle işletmelerde mesleki eğitim yapan öğrencilere ücret ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve bölgedeki pek çok ili etkileyen depremler sonrası İlinizde eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilmesi nedeniyle işletmelerde mesleki eğitim yapan öğrencilere bu tarihler arasında ücret ödenip ödenmeyeceği ve öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitimlerine devam zorunluluğu hususunda görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 11 Nisan 2023 14:00, Son Güncelleme : 11 Nisan 2023 14:06
Yazdır
Deprem nedeniyle işletmelerde mesleki eğitim yapan öğrencilere ücret ödenir mi?

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında Anadolu Meslek Programı 12'nci sınıf öğrencilerinin İşletmelerdeBeceri Eğitimi/Mesleki Eğitim dersini öncelikle işletmelerde almaları esastır. Anadolu Teknik Programı öğrencileri ile yeterli sayıda uygun işletme bulunamaması nedeniyle işletmeye gönderilemeyip okul/kurumda eğitim öğretimini sürdüren Anadolu Meslek Programı öğrencileri ise okuldan mezun olabilmek için ayrıca 40 iş günü staj çalışması yapmakla yükümlüdür.

İlgili mevzuat hükümleri gereği işletmelerde mesleki eğitim gören veya staj çalışması yapan öğrenciler, yaşına uygun asgari ücretin 308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirlenen tutarı kadar ödenecek ücret, ücret artışı ve diğer imkanlar konusunda öğrenci reşitse kendisi; değilse yasal temsilcisiyle birlikte 8.08.2017 tarihli ve 12464818 sayılı yazımız ekinde yer alan ve e-Okul Yönetim Sisteminde de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı işletmelerde Mesleki Eğitim/Staj Sözleşmesi" imzalamaktadır.

Söz konusu sözleşmenin "İzin" başlıklı 7'nci maddesinin birinci fıkrasında "İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciye yarıyıl ve yaz tatili süresince toplam bir ay ücretli izin verilir. Ayrıca mazeretleri kabul edilenlere okul/kurum müdürlüğünün görüşü alınarak bir aya kadar ücretsiz mazeret izni de verilebilir." hükmü, "Sözleşmeninfeshi" başlıklı 24'üncü maddesinde "(1) Sözleşme; ... ğ) Deprem, yangın ve sel gibi afetler, ... hallerinde tek taraflı olarak feshedilir. Fesih durumu, sözleşmenin feshi tarihinden itibaren 3 iş günü içinde ilgili okul/kurum müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca; Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 127'nci maddesinin ikinci fıkrasında "Bu Yönetmelik kapsamında; işletmelerde en az bir dönem mesleki eğitim gören öğrenciler, eğitim ve öğretim etkinlikleri dışında okullardaki döner sermaye kapsamında mal ve hizmet üretiminde en az staj süresi kadar fiilen çalışanlarla Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olup yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerden kayıtlı oldukları alan/dalda kalfalık belgesine sahip olanlar staj süresini tamamlamış sayılır ve doğrudan staj bitirme sınavına girmeye hak kazanırlar. Aynı alanda olmak kaydıyla ustalık belgesi sahipleri ise stajdan muaf tutulur." hükmü yer almaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 23.03.2023 tarih ve 72907640 sayılı görüş yazısında; "Buna göre, yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde;

1-İşletmelerde mesleki eğitim yapan öğrencilerin eğitim öğretim sürecinde; ara tatil, yarıyıl/yaz tatili, özürlü devamsızlık hakları, Valiliklerce belirlenen kar tatilleri ile olağanüstü gelişmelerin yaşandığı salgın hastalık, yangın, deprem gibi doğal afetler vb. durumlarda işletmeye gidemeyecekleri göz önünde bulundurularak, işletmelerin yaşanan deprem sonrasında faaliyetlerine devam etmesi halinde, öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilen tarihler arasında ücretli izinli sayılmalarına ilişkin değerlendirmenin yapılması ve ilgili taraflarla kayıt altına alınan sözleşmede belirtilmesi kaydıyla bu süredeki ücretlerinin işletmeler tarafından karşılanması,

2-Yaşanan deprem nedeniyle 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde işletmelere mesleki eğitim için gidemeyecek olan öğrencilerin, sözleşmelerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yeniden değerlendirilerek, sözleşmenin feshedilmesi halinde öğrencilerden işletmelerde en az bir dönem mesleki eğitim görenlerin veya eğitim ve öğretim etkinlikleri dışında okullardaki döner sermaye kapsamında mal ve hizmet üretiminde en az staj süresi kadar fiilen çalışanların staj süresini tamamlanmış sayılarak ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilmesi, söz konusu dersin eğitiminin ise derslik, atölye, laboratuvar veya işletmelerin eğitim birimi gibi eğitim ortamlarında öğretmen gözetiminde yüz yüze eğitim kapsamında yapılması,

3- 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde mesleki eğitim için işletmelere gitmesi uygun görülen öğrencilerin ise söz konusu eğitimde iş dosyası tutması ve beceri sınavında da iş dosyasına takdir edilen puan dikkate alındığından işletmelerde mesleki eğitime devam edilmesi,

gerektiğine ilişkin ilgililere gerekli rehberlik ve yönlendirmenin yapılması gerekmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber