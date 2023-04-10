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Deprem nedeniyle Yönetici ve Öğretmenlere Kararın 8'inci maddesi kapsamındaki ders görevlerini yapmış sayılarak ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilen süreçte Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8'inci maddesi kapsamındaki ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılmayacaklarına ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 11:00, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 11:07
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Deprem nedeniyle Yönetici ve Öğretmenlere Kararın 8'inci maddesi kapsamındaki ders görevlerini yapmış sayılarak ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8'inci maddesinde ise; "(1) Bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;

) Ders yılı içinde;

1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için dönem içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında veya programlarında,

2) Tam gün tam yıl eğitim yapılan mesleki ve teknik okul ve kurumlarda bu programlar için,

3) (Değişik: 13/03/2017 tarihli ve 2017/10010 sayılı BKK) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocukları, ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımız ile ülkemizde geçici koruma altında bulunan yabancı uyrukluların toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda,

4) Okuma-yazma kurslarında,

5) İşsizlikle mücadele projesi çerçevesinde yapılan beceri kazandırma ile ilgili eğitim programlarında,

) Açık öğretim kurumlan öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında,

7) İlkokul 4 üncü ve 3 üncü sınıfta bulunmakla birlikte Türkçe ve Matematik derslerinden Bakanlıkça belirlenen asgari kazanından edinememiş olduğu tespit edilen öğrencilerden; 4 üncü sınıfta bulunanlar için bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren 2021-2022 ders yılı süresince, 3 üncü sınıfta bulunanlar için ise bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren, bu dersler için her öğretim yılında toplam 160 saati geçmemek ve 10 öğrenciye kadar bir öğretmenin görevlendirilmesi kaydıyla yapılacak eğitimler kapsamında, görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar,

(2) Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir..." hükmüne yer verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 24.03.2023 tarih ve 73023632 sayılı görüş yazısında; "Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yöneticiler ile kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin, ders yılı içerisindeki iş günlerinde fiilen yerine getiremedikleri üzerlerinde bulunan ders görevlerini (Kararın 8'inci maddesi kapsamındaki ders görevleri de dahil) yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

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