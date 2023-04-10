Müfettişler sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Nisan 2023 tarihinde Başakşehir'de bir iftar programına katıldı.

Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkan Ahmet Halis Başli ve İkinci Başkan Mehmet Derici, iftar programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme imkanı buldu.

Başkan Ahmet Halis Başli, gerçekleştirilen görüşmede Cumhurbaşkanına Vergi Müfettişleri Derneği hakkında kısa bir bilgi verdi ve kuruluşunda öncü olduğu Vergi Denetim Kuruluna bağlı Vergi Müfettişlerinin ve 20 bine yakın denetim elemanlarının özlük haklarına dair hazırlanan raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

Erdoğan'a sunulan raporda meslek mensuplarının mali haklarının çok ciddi şekilde geri kaldığı, hali hazırda bu farkın ekonomik şekilde denetim elemanlarını zora soktuğu, özlük haklarının 'eşitlenmesi' gerektiği tespiti yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine sunulan bilgi notunu özel kalemindeki personele not ettirdi.