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Muharrem İnce, 2 simge isim üzerinden, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Nisan 2023 23:29, Son Güncelleme : 09 Nisan 2023 23:32
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Muharrem İnce, 2 simge isim üzerinden, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

9 Nisan 2023 tarihi itibariyle 28. dönem milletvekili aday listeleri belli oldu.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Milletvekili adayı listeleri açıklandı.
Memleket Partisi'nin Ankara Çankaya 1. Sıra Milletvekili adayı; Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, Mülkiye'de profesör, Atatürkçü bir Cumhuriyet kadını. Karşısında ise Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı var, Ali Dibo var.

İzmir 1. Bölgede Memleket Partisi'nin adayı Cüneyt Oğuz. Cüneyt; Cumhuriyetçi, Atatürkçü, CHP'nin eski il yöneticisi. Karşısında ise operasyon gazetesi Taraf'ın eski yazarı "Kemalizm ırkçılıktır" diyen biri var.

Bağrına taş basa basa değil, tıpış tıpış değil, gönül rahatlığıyla ver oyunu Memleket'e. Memleket gibisi yok "

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