10 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde "3. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu"na katılacak.

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