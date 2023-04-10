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10 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları

10 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 00:01, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 00:02
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10 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Esenboğa Havalimanı'nda "100. Yılda Türk Kadını Fotoğraf Sergisi"nin açılışına katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Armada AVM'de "Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi"nin açılışına katılacak.

(Ankara/17.00)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TCG Anadolu Gemisi'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Teslim Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sektör Kampüste Programı Tanıtım Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin işgücü istatistiklerini bildirecek.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde "3. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu"na katılacak.

(Ankara/12.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası, Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor ve VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(Kayseri/16.00/İstanbul/20.30)

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