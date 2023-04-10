OHAL, Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Kararname Yayımlandı
OHAL, Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Kararname Resmi Gazete'de Yayımlandı.
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA YARGI ALANINDA ALINAN TEDBİRLERE
İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Kararname Numarası: 141
MADDE 1- 120 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"a) Adıyaman il merkezi ile Çelikhan, Samsat, Besni, Gölbaşı ve Tut ilçeleri; Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçeleri; Hatay il merkezi ile Antakya, Defne, İskenderun, Arsuz, Belen, Samandağ, Hassa, Kırıkhan ve Yayladağı ilçeleri; Kahramanmaraş il merkezi ile Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksün, Türkoğlu, Pazarcık ve Çağlayancerit ilçeleri; Malatya il merkezi ile Battalgazi, Yeşilyurt, Arguvan, Kale, Yazıhan, Akçadağ ve Doğanşehir ilçeleri,"
MADDE 2- 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
''GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddeyi ihdas eden Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 2 nci maddenin onuncu fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklikler, onuncu fıkra bakımından 7/4/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren uygulanmaya devam olunur."
MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
9 Nisan 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI