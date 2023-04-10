Teravih namazından çıkan 6 kişiye ateş açıldı

Yaralılar, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi ve Bayat Devlet Hastanesine, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vücuduna saçma isabet eden köy muhtarı Osman Kayılı, oğlu Sinan Kayılı, Raşit Çırak, Seyit Ahmet Yüzügüldük, Fikriye Göbel ve Satı Göbel yaralandı.

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