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AK Parti'de büyük değişim: Listeler tamam sıra sandıkta

Partiler dün merakla beklenen milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. AK Parti'nin listesinde büyük değişim oldu. 3 dönem kuralı uygulandığı için 65 milletvekili aday yapılmadı. Toplamda ise 285 milletvekilinden 104'ü yeniden aday gösterildi ve yaklaşık yüzde 65'lik bir değişim yaşandı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 07:30, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 07:48
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AK Parti'de büyük değişim: Listeler tamam sıra sandıkta

AK Parti, milletvekili adaylarının listesini YSK'ya sundu. Kadrolarda büyük bir yenilenmeye giden AK Parti'de mevcut 285 milletvekilinden 104'ü yeniden aday olarak seçildi. Bazı illerde ise kadro tamamen değiştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve kabinedeki bakanlar listede birinci sıralarda yer aldı. Milletvekili adaylardan 487'si erkek, 113'ü ise kadın oldu. Adayların yaş dağılımında en ağırlıklı grup, 214 kişiyle 50-60 yaş arası oldu. Listenin en genç ismi 18 yaşındaki Nisa Alptekin, en yaşlı ismi ise 73 yaşındaki Şamil Ayrım. Listede 5 de engelli aday bulunuyor.

36 İLDE DEĞİŞİM

AK Parti, 36 şehirde kadrosunu tamamen yeniledi. Vekili komple değişen iller şöyle: Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bilecek, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kırıklareli, Kırşehir, Kütahya, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Siirt, Sivas, Trabzon, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye

KURMAYLAR LİSTELERDE

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş İstanbul 3. bölge 1. sıradan milletvekili adayı olarak gösterilirken, genel başkan yardımcılarının ve bazı eski bakanların aday olduğu yerler şu şekilde: Efkan Ala, Bursa 1. bölge 1. sıra, Jülide Sarıeroğlu, Ankara 1. bölge 2. sıra, Çiğdem Karaaslan, Samsun 2. sıra, Mustafa Şen, Trabzon 2. sıra, Belgin Uygur, Balıkesir 2. sıra, Ömer Çelik, Adana 1. sıra, Erkan Kandemir, İstanbul 1. bölge 2. sıra, Leyla Şahin Usta, Ankara 3. bölge 2. sıra, Ömer İleri, Ankara 3. bölge 3. sıra. Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da İzmir 2. bölge 1. sıradan listede yer aldı. Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep 1. sıra, eski Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de Artvin 1. sırada milletvekili adayı olarak gösterildi.

Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler de Kayseri 2. sıradan listede yer aldı.

Bakanlar 1. sırada

Kabine üyeleri milletvekili aday listelerinde birinci sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıra, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon'da aday olarak gösterildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise kendi talepleri doğrultusunda milletvekili adayı gösterilmedi.

Mehmet Güney

Resul Ekrem Şahan

Abdullah Sarica

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