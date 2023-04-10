CHP'nin liste mesaisinde neler yaşandı? Yumruklaşmaya varan arbede

CHP'de aday listelerini belirlemek için oluşturulan 8 kişilik komisyon cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren çalışmaya başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğlene doğru genel merkeze gelişiyle birlikte komisyon çalışmalarını CHP liderinin başkanlığında devam ettirdi.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in aktardığına göre komisyonun çalışmaları sırasında zaman zaman dört partiyle de kontenjan yerleri ve sıralarına ilişkin görüşmeler devam etti. Liste mesaisi sürerken zaman zaman tansiyon yükseldi.

YUMRUKLAŞMAYA VARAN ARBEDE

Kulislere gergin anların yaşandığı görüşmelerde kapıların çarpılıp çıkıldığı, hatta gece yarısından sonra yaşanan tartışmaların koridorlara yansıdığı iddia edildi. Kulislerde bir PM üyesinin listedeki yerine itiraz ettiği, tartışma çıktığı, yumruklaşmaya varan bir arbede çıktığı öne sürüldü.

SARIGÜL TARTIŞMASI

Kulislere yansıyan iddialara göre liste konusundaki tartışmalardan biri Mustafa Sarıgül üzerinden yaşandı. Erzincan'dan aday gösterilmesine itiraz eden Sarıgül, İstanbul'u istedi.

Sarıgül'ün, oğlu Emir Sarıgül'ün İstanbul'dan aday gösterilmesini talep ettiği de öne sürüldü. Talepleri kabul edilmeyen Mustafa Sarıgül'ün ismine karşı çıkanlar da olduğu belirtildi. Dört partiye ayrılan kontenjan ve liste sıralamalarına da yoğun itirazlar gelirken, kontenjan sayısında ve bazı adayların sıralamasında değişikliğe gidildiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun, "Meclis'te çoğunluğu sağlayacağız. Cumhurbaşkanlığı da kazanacağız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.