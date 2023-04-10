Gram altın fiyatları düşüşte
Fed'in "şahin" politikalarına devam edebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi değerli metal fiyatlarını baskılıyor.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 09:28, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 09:30
Altının ons fiyatı haftaya yüzde 0,8 azalışla 1992 dolardan başladı.
İç piyasada gram altın 1242 lira, çeyrek altın 2 bin 96 lira, cumhuriyet altını 8 bin 625 liradan satılıyor.
ABD'de geçen hafta cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin 236 binle beklentilere paralel gerçekleşmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıstaki toplantıda alacağı kararlara ilişkin piyasa beklentileri de önemli ölçüde değişti.
Para piyasalarında Fed'in gelecek ay yüzde 64 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülmeye başlanırken, çarşamba günü açıklanacak enflasyon verilerinin de beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.