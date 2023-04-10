Aile Bakanı Derya ile Diyanet İşleri Başkanı şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'da şehit yakınları ve gazilerle iftarda programında bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Erbaş, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da katıldığı programda konuşan Erbaş, şehitliğin bir insanın erişebileceği en yüksek manevi makamlardan birisi olduğunu söyledi.

Şairin "Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda" şeklinde dile getirdiği gibi şehitler yurdu bir vatanda yaşadıklarını, Yüce Rabbin "Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz" buyurduğunu aktaran Erbaş, şehit ailesi veya gazi olmanın büyük bir iftihar vesilesi olduğunu belirtti.

Erbaş, inandığı değerler uğruna canını feda edecek bir yüreğe, evlada ve yakına sahip olmanın hem bu dünyada hem de ahirette büyük bir onur olduğuna dikkati çekerek, şehitlerin ve gazilerin canları pahasına savunduğu ve emanet bıraktığı değerlere sahip çıkmanın en temel vazifeleri olduğunu vurguladı.

Bütün imkan ve gücüyle şehitlerin emaneti vatana ve değerlere sahip çıkacaklarının altını çizen Erbaş, şunları kaydetti:

"Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bizlere miras olarak bıraktıkları vatanımızı, ülkemizi, devletimizi her türlü kötülükten koruması için Rabbimize dua ediyorum. Yüce Allah, dinimiz, devletimiz ve milletimizin bekasına halel getirecek, istiklal ve istikbalimize kastedecek hainlere fırsat vermesin. Sarsılmaz bir imanla şehadeti arzulayarak din, vatan ve mukaddesat uğrunda canlarından vazgeçmeyi göze alan ve gazilik payesiyle şereflenen tüm kahraman gazilerimizi de şükran ve hürmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı, huzurlu uzun ömür diliyor; dar-ı bekaya irtihal edenlere Rabbimden rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum."

Programda, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ile Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs de yer aldı.