Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan 'tekerlekli sandıklarla' dolar topluyor
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan 'tekerlekli sandıklarla' dolar topluyor
25.000 TL, Faiz Yok, Masraf Yok!
25.000 TL, Faiz Yok, Masraf Yok!
Sponsorlu İçerik
Seçimde 13 siyasi parti tek başına, diğerleri ittifak çatısında yarışacak
Seçimde 13 siyasi parti tek başına, diğerleri ittifak çatısında yarışacak
DASK'ın hasar ödemesi 17 milyar TL'yi aştı
DASK'ın hasar ödemesi 17 milyar TL'yi aştı
3 soruda Türkiye'nin ilk SİHA gemisi: TCG Anadolu
3 soruda Türkiye'nin ilk SİHA gemisi: TCG Anadolu
Deprem bölgesi 7 ilçede yargı süreleri 1 Mayıs'a kadar durduruldu
Deprem bölgesi 7 ilçede yargı süreleri 1 Mayıs'a kadar durduruldu
İşsizlik rakamları yayımlandı
İşsizlik rakamları yayımlandı
Kamu bankaları birimlerini taşımaya hazırlanıyor
Kamu bankaları birimlerini taşımaya hazırlanıyor
Seçim takvimi işliyor
Seçim takvimi işliyor
Milyonlarca sigortalıya 'süper istihdam' teşviki!
Milyonlarca sigortalıya 'süper istihdam' teşviki!
AK Parti'de büyük değişim: Listeler tamam sıra sandıkta
AK Parti'de büyük değişim: Listeler tamam sıra sandıkta
Teravih namazından çıkan 6 kişiye ateş açıldı
Teravih namazından çıkan 6 kişiye ateş açıldı
Dünyanın ilk SİHA gemisi TSK envanterine giriyor
Dünyanın ilk SİHA gemisi TSK envanterine giriyor
Müfettişler sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı
Müfettişler sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı
Aday listelerinin YSK'ya teslimi sonrası süreç nasıl işleyecek?
Aday listelerinin YSK'ya teslimi sonrası süreç nasıl işleyecek?
DEVA Partisi'nden 25 isim CHP listelerinden aday gösterildi
DEVA Partisi'nden 25 isim CHP listelerinden aday gösterildi
AK Parti, Rahmi Doğan'ı milletvekili adayı göstermedi
AK Parti, Rahmi Doğan'ı milletvekili adayı göstermedi
Yeşil Sol Parti'nin aday listesi il il açıklandı
Yeşil Sol Parti'nin aday listesi il il açıklandı
AK Parti listesinde Hüda-Par ve DSP yerleri belli oldu
AK Parti listesinde Hüda-Par ve DSP yerleri belli oldu
Kılıçdaroğlu ile seccade fotoğrafı olan üç milletvekili adayı de listeye giremedi.
Kılıçdaroğlu ile seccade fotoğrafı olan üç milletvekili adayı de listeye giremedi.
AK Parti'de 3 dönemlikler ve iki Bakan listede yok
AK Parti'de 3 dönemlikler ve iki Bakan listede yok
Aday listelerinin YSK'ya sunulması için son saatler
Aday listelerinin YSK'ya sunulması için son saatler
MSB, 'Depremin Ortaya Çıkardığı Hastalık' haberini yalanladı
MSB, 'Depremin Ortaya Çıkardığı Hastalık' haberini yalanladı
İYİ Parti aday listesini saat 14.00'de sunacak
İYİ Parti aday listesini saat 14.00'de sunacak
Borsa İstanbul'da yukarı yönlü potansiyel devam ediyor
Borsa İstanbul'da yukarı yönlü potansiyel devam ediyor
CHP milletvekili aday listesi belli oldu
CHP milletvekili aday listesi belli oldu
Otomotivde Mart'ta tarihi rekor geldi
Otomotivde Mart'ta tarihi rekor geldi
'Oylarımız baraj altı' diyen İYİ Partili Çıray, adaylıktan feragat etti
'Oylarımız baraj altı' diyen İYİ Partili Çıray, adaylıktan feragat etti
Çalışan gençleri sevindiren haber! Yüzde 33 zam
Çalışan gençleri sevindiren haber! Yüzde 33 zam
YÖK'ten akademisyenler için '1+1 prefabrik' önerisi
YÖK'ten akademisyenler için '1+1 prefabrik' önerisi
Ana sayfaHaberler Siyasi

İşsizlik rakamları yayımlandı

Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,2 puanlık artışla yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 10:00, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 10:08
Yazdır
İşsizlik rakamları yayımlandı

İşgücü İstatistikleri, Şubat 2023

Hanehalkı İşgücü Araştırması Şubat ayı anket uygulaması, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılamamıştır. Bu illerdeki örnek hane sayısının örneklem içerisindeki payı %7,8'dir. Şubat ayı bülteninde yer alan sonuçlar anket uygulaması gerçekleştirilebilen iller üzerinden Türkiye bazında tahmin verecek şekilde ağırlıklandırma yapılarak hesaplanmıştır. Yapılan geçici yöntemsel değişiklik ile ilgili açıklamalar metaveri bölümünde sunulmuştur. Belirtilen illerde uygulama gerçekleştirilemediği için, depremin etkisi göstergelere yansıtılamamış olup ilerleyen dönemde alan uygulamasına başlanabilmesi ile birlikte geçmiş dönemlere ait deprem etkisinin ölçülmesi ile ilgili çalışmaların yapılması planlanmaktadır.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %10,0 seviyesinde gerçekleşti

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 514 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak %10,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,7 iken kadınlarda %12,6 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %48,2 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 361 bin kişi azalarak 31 milyon 460 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak %48,2 oldu. Bu oran erkeklerde %65,0 iken kadınlarda %31,8 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,6 olarak gerçekleşti

İşgücü 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 295 bin kişi azalarak 34 milyon 975 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %53,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,2 iken kadınlarda %36,4 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %19,2 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalış ile %19,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %15,4, kadınlarda ise %26,2 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Şubat 2023

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,7 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,1 saat azalarak 44,7 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Şubat 2021-Şubat 2023

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %23,4 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 1,5 puanlık artış ile %23,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,0 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,9 olarak tahmin edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber