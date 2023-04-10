Konya'da parkta erkek cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alaylar 1 Mahallesi'ndeki parkta, bir kişinin bankta hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, banktaki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan araştırmada cesedin, Çavuş Mahallesi'nde ikamet eden Hacı Ali Özer'e (55) ait olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemenin ardından ceset, Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.