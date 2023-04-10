Saadet, DEVA ve Gelecek adaylarının CHP'de seçilme ihtimali nedir?

Cumhuriyet Halk Partisi, 2018 Parlamento seçimlerini yüzde 22,6'lık oy oranıyla ikinci sırada tamamladı.

58 ilde toplamda 146 milletvekili çıkarmayı başardı.

Bu seçimde ise listelerinde Millet İttifakı'nın içerisinde yer alan Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nden isimlere yer verdi.

Bu isimlerin bazıları Diyarbakır, Erzurum, Siirt, Isparta, Rize ve Iğdır gibi CHP'nin son seçimlerde vekil çıkaramadığı yerlere konuldu.

Bazı illerde ise adaylar, bir önceki seçimlerde alınan toplam milletvekili sayısından bir fazlasına denk gelen sıralara konuldu.

Burak Abatay/BBCTürkçe