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2023'te Vize Reddi İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

2023'te Vize Reddi İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Kaynak : MN Medya
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2023'te Vize Reddi İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İlandır

2023'te Vize Reddi İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

2023 yılında Türkiye'den yapılan vize başvurularında ret oranlarının artması ile vize reddi itiraz mektubunun nasıl yazılacağı konusu sıklıkla gündeme gelmektedir.

Vize reddi alan kişiler için yeniden başvuru ve itiraz süreçleri hakkında bilinmesi gerekenleri vize reddi sonrasında yeniden başvurularda danışmanlık hizmeti veren ve yapılan itirazları %89,4 oranında onaya çevirmeyi başaran vizem.net danışmanlarından Avukan Dilhan Akkaya'ya cevapladı.

İtiraz ve yeniden başvuru süreçleri için: 0850 241 1868

Vize Reddine İtiraz Nasıl Yapılır?

Vize reddine itiraz genelde vize reddi kararını veren makama yani Türkiye'de bulunan Konsolosluklara veya Büyükelçiklere itiraz dilekçesi göndererek veya elden teslim edilerek yapılır. Başvuru yapılan ülkeye göre vize reddine itiraz şekli de değişmektedir.

Vize reddi alan başvuru sahibi dilekçe yazımı konusunda https://vizem.net/vize-islemleri/vize-reddine-itiraz/ adresinden yardım alabilir.

Schengen Vize Reddine İtiraz Nasıl Yapılır?

Schengen vize reddine itiraz vize reddi alınan ülkenin kurallarına göre yapılır ve vize reddine nasıl itiraz edileceği alınan vize ret mektubunda belirtilmektedir.

Örneğin Almanya schengen vize başvurularında alınan vize retleri için itiraz dilekçesi vize reddini aldıktan sonraki 30 gün içerisinde Almanca olarak hazırlandıktan sonra başvuruyu değerlendiren dış temsilciliğe (Ankara Almanya Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu veya İzmir Başkonsolosluğu) yapılmaktadır.

Fransa'dan alınan vize retleri için ise başvuru sahibi, vize ret mektubu aldıktan sonsraki 60 gün içerisinde, vize reddi kararına karşı, Commission de Recours contre les Decisions de Refus de Visa, BP 83609 44036 Nantes CEDEX 1 adresine itiraz dileçesini göndermelidir.

İtiraz diekçesi Fransızca olarak yazılmalıdır ve imzalanmalıdır. Vize itirazına sonuç alınamaması sonrası mahkeme yolu ile itiraz etmek mümkündür.

Vize Reddine İtiraz Kabul Etmeyen Ülkeler Hangileridir?

İngiltere, Amerika, Kanada gibi ülkelerden alınan vize retleri için itiraz edilememektedir. Bu ülkelerden vize reddi alan kişiler 2. Başvuruları için danışmanlık alabilir ancak bir kere vize reddi almış başvuru sahibinin ikinci başvurusunda vize onayı alma ihtimali ilk yaptığı başvuruya göre daha düşüktür.

Vize Reddi İtiraz Dilekçe Örneği Nasıldır?

Vize reddine itiraz dilekçesi başvuru sahibinin özel koşullarına ve alınan vize ret maddesine uygun olarak hazırlanması gerektiğinden standart bir örnek oluşturmak bu manada zordur.

Aşağıda Almanya vize başvurusunda bulunup 13. Maddeden vize reddi alan bir kişi için hazırlanmış vize reddi itiraz dilekçe örneği bulunmaktadır.

Vize Reddine İtiraz Ücretli Midir?

Vize reddine itiraz edilmesi bazı ülkeler için ücretli iken çoğunlukla herhangi bir ücret talep edilmez.

Aşağıda vize reddine itiraz etmek için ücret talep eden bazı Schengen ülkelerinin listesi verilmiştir.

Danimarka
İsveç
Estonya
Macaristan

Vize Reddine İtiraz Kabul Edilirse Ne Yapılmalıdır?

Vize reddine itirazın olumlu sonuçlanması sonucu Konsolosluk mail veya telefon yolu ile başvuru sahibini bilgilendirir.

Yapılan itirazların kabul edilip başvuru sahibinin haklı olduğu kararına varılması durumunda başvuru yapılan ülkenin dış temsilciliği başvuru sahibinden yeni bir seyahat planı ile (otel rezervasyonu ve uçak rezervasyonu) pasaportunu Konsolosluğa göndermesini veya elden bırakmasını ister.

Vize Reddine İtiraz Kabul Edilmezse Ne Yapılmalıdır?

Vize reddine itiraz kabul edilmezse başvuru sahibine yine mail veya telefon yolu ile bilgi verilmektedir.

İtirazı kabul edilmeyen başvuru sahipleri yeniden başvuru yapabilir.

Vize Reddine İtiraz Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Danışmanlığını verdiğimiz vize retlerine itiraz süreçlerinin sonuçlanması ortalama 40-50 gün süremektedir.

Ancak itirazın sonuçlanma süresi ülkeden ülkeye göre ve Konsolosluğun o anki yoğunluğuna göre değişmektedir.

Vize Reddi Alırsan Farklı Ülkelerden Tekrar Başvuru Yapabilir Miyim?

Vize reddi alan bir kişi farklı bir ülkeden vize başvurusu yapabilir ancak örneğin Schengen ülkelerinin birisinden vize reddi almış bir başvuru 60 ay boyunca tüm Schengen ülkelerinin VIS kaydında bulunacaktır.

Vize reddi sonrası farklı bir ülkeden yapılan Schengen vize başvurularında başvuru sahibinin daha önce aldığı ret sistemde gözükmektedir. Vize reddi alan kişi tekrar

En Fazla Vize Reddi Veren Ülkeler Hangileridir?

2023 yılında en fazla vize reddi veren ülkeler aşağıda listelenmiştir.

Amerika

İngiltere

Norveç

İsviçre

Finlandiya

Avukat Dilhan Akkaya Hakkında


Dilhan Akkaya, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş ve baro kaydını tamamlamıştır. VZM Grup çatısı altında göçmenlik hukuku, vize başvuruları ve vize retlerine itiraz süreçlerinde danışmanlık hizmeti vermektedir.

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