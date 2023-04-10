Van'da terör operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce 3-9 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda, 20 PKK/KCK ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.