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Van'da terör operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 12:07, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 12:10
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Van'da terör operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce 3-9 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda, 20 PKK/KCK ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

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