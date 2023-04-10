Adana'da evde ölü bulunan 2 aylık bebeğin annesi tutuklandı

Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen anne Ayşegül T. ve baba Suat T'nin (42) yaklaşık bir hafta önce bebeklerini evde yalnız bıraktıkları öne sürüldü.

Bebeğin cesedi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir müstakil evin ikinci katında ikamet eden Ayşegül T. (30), dairesine giremediği gerekçesiyle itfaiyeden yardım istedi.

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