AK Parti'de seçim beyannamesi için tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak beyannamede, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı ve 2023 yılına özel 23 ana başlık yer alacak. Başlıklar arasında depremle mücadele, Türkiye Yüzyılı, ekonomi, kadın, aile, gençlik, adalet ile toplumsal huzur vurgusu yapılacak.

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