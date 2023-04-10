Haluk Levent Time dergisinin 'dünyanın en etkili 100 kişisi' listesine girdi

Haluk Levent, depremin ilk günlerinde kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile deprem bölgesine giderek çalışmalara başlamıştı. Levent, depremden olumsuz etkilenen yurttaşların barınabileceği çadır kentler kurmuş; düzenlediği yardım kampanyalarıyla birlikte farklı kentlerde çalışmalar yürüterek binlerce depremzedenin ihtiyaçlarını gidermişti.

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