Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu 2 kişinin Hudut Kartallarınca yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 13:50, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 13:52
MSB'den yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtilerek, "Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.