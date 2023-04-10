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CHP İl Başkanlığı civarında ateş açılmasına ilişkin yakalanan 4 şüpheli adliyede

Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 13:53, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 13:54
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CHP İl Başkanlığı civarında ateş açılmasına ilişkin yakalanan 4 şüpheli adliyede

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 6 Nisan Perşembe günü 04.00 sıralarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan CHP İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesine ilişkin yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Arif P. (26), Berkan Ö. (22), Anıl Ö. (20) ve Ferhat E. (23), gözaltındaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

- "Sosyal medyadan yayın yapmak için ateş edildi"

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda, olay günü akşam saatlerinde 5 arkadaş gezmeye çıktıklarını, bir süre dolaştıktan sonra gece saatlerinde Beşiktaş Ortaköy'de sahur yaptıklarını anlattıkları belirtildi.

Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'daki evlerine doğru döndükleri sırada araçta bulunan firari şüpheli Emre D'nin (23) telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın başlattığını belirten zanlıların, Emre D'nin bu sırada üzerindeki silahı çıkartarak camdan dışarıya 7-8 el ateş ettiğini söyledikleri öğrenildi.

Şüphelilerin CHP İstanbul İl Başkanlığına yönelik bir şey yapmadıklarını savundukları bildirildi.

- Zanlıların emniyette çok sayıda suç kaydı bulundu

Soruşturma kapsamında haklarında, "Genel güvenliğin tehlikeye sokulması", "Meskun mahalde ateş etmek" ve "Ateşli silahlar hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından işlem yapılan zanlılardan Arif P'nin 26, Berkan Ö'nün 13, Ferhat E'nin de 16 ayrı suçtan daha önce kayıtlarının bulunduğu kaydedildi.

Hakkında daha önce 51 ayrı suç kaydı bulunan firari Emre D'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

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