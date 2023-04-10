Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü CHP listesinden aday

Türkiye 14 Mayıs'ta milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecek. 26 siyasi milletvekili aday listelerini dün Yüksek Seçim Kurulu'na iletti.

CHP LİSTESİNDE SÜRPRİZ İSİM

Verilen listelerde sürpriz adaylar dikkat çekerken, o isimlerden biri de CHP listesinden aday oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü Sema Silkin Ün, CHP'den Denizli 3. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı olan Ün, yapılan ittifak protokolü kapsamında CHP listesinden aday gösterildi. Seçilmesi halinde ise kendi partisini temsil etmeye devam edecek.

SEMA SİLKİN ÜN KİMDİR?

Sema Silkin Ün, 1981 yılında İstanbul Üsküdar'da doğdu. Lise öğrenimini 1999 yılında Kadıköy Yabancı Dil Ağırlıklı İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.

Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret bölümünde başladığı yüksek öğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünde bitirmiştir. Yüksek lisansını Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Siyaset bilim dalında, "Almanya'daki Türk Kökenli Kadınların Çalışma Yaşamına Katılımı" konulu tez çalışması ile 2010 yılında tamamladı. Bu tez çalışması sebebiyle 2008-2009 döneminde Almanya'nın Bremen Üniversitesi'nde misafir öğrenci olarak bulundu.

2004-2006 yılları arasında AK Parti Üsküdar İlçe Gençlik Kolları Yönetim ve Yürütme kurulu üyeliği, 2006-2008 yılları arasında Ak Parti Üsküdar İlçe Yönetim ve Yürütme Kurulu üyeliği yaptı. En son üstlendiği kamu görevi Cumhurbaşkanı Danışmanlığıdır. Siyasi çalışmalara katılmak üzere söz konusu görevinden ve memuriyetinden istifa etti.

Sivil toplum çalışmaları sırasında, Kadın ve Demokrasi Derneği yönetim kurulu üyeliği ve Kadın ve Demokrasi Vakfı Mütevelli heyeti üyelikleri yaptı. Göç, kadın ve sosyal politika alanında yayın yapan akademik dergilerde makaleleri yayınlandı. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Arapça, Almanca bilmektedir.