Bakan Soylu'dan deprem bölgesinde LGS'ye hazırlanan öğrenciler hakkında açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milli Eğitim Bakanı'mız, valimiz, milli eğitim müdürümüz, kaymakamlarımız okullarla çocuklarımızı buluşturabilmek için seferber olmuştur. Ama bu esnada nasıl geçici barınma merkezlerimiz varsa eğitime de özellikle LGS ve YKS sınavına girecekler için destekleme kurslarıyla beraber konteyner ve çadır kentlerde devam ediyoruz." dedi.

Dulkadiroğlu ilçesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda AFAD tarafından oluşturulan eğitim kampüsünün açılışında konuşan Bakan Soylu, okul yöneticileri ve öğretmenlerin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren öğrencilere gösterdiği merhamet, şefkat ve sevgiyi aynı şekilde depremzedelere de gösterdiğini söyledi.

Eğitim için yapılan her çalışmanın kendilerine heyecan verdiğini dile getiren Soylu, "Kahramanmaraş'ta, yedi güzel adamın şehrinde bulunmaktan ve 64 gündür burada tüm arkadaşlarımızla beraber buraya hizmetkar olmaktan büyük bir onur duyduğumuzu ifade ediyor, hepinizi muhabbet ve saygıyla selamlıyorum." ifadesini kullandı.

Soylu, 6 Şubat'ta büyük bir afet yaşandığını, bir imtihandan geçildiğini, 50 bini aşkın insanın hayatını kaybettiğini, on binlerce insanın da yaralandığını anımsattı.

Herkesin hayatında bir milat yaşandığına dikkati çeken Soylu, "Aslında deprem demek, ne kadar karşı karşıya kaldığımız bu afeti karşılar, o da ayrı bir şey. Çünkü bu kadar yaygın, etkin ve bu kadar bizi büyük bir imtihanla bırakan bir süreç yaşadık. Biz büyük bir milletiz. Gençler, sevgili çocuklar, kıymetli öğrenciler, yedi güzel adamın bu ülkeye neler öğrettiğini, aslında yazılan ve söylenen her güzel cümlenin, nasihatin ve tembihatın boş olarak söylenmediğini bu 64 günde gördük." diye konuştu.

Soylu, depremin ardından Türkiye'nin her kentinden insanların, depremzedelerin yanında yer almaya çalıştığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimisi tırlarla kimisi kendi araçlarıyla kimisi kargolarla kimisi kendi ilçesindeki kaymakamlıklar, AFAD, Kızılay üzerinden hem de küçük küçük notlar yazarak deprem bölgesindeki her bir kardeşimizin yanında oldular. Kimseyi yalnız bırakmadık, milletin gücüyle yalnız bırakmadık. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem afeti yönetmesiyle hem de her an bölgede yaptığı ziyaretlerle değerlendirmeler ve denetimlerle milletimizin bir bütün halinde ortaya koyduğu bu anlayışı esas itibarıyla bu bölgede bulunmasıyla ortaya koymuş oldu."

- " Bayrama kadar bitireceğiz inşallah"

Depremi yaşayan şehirlerde 700 binin üzerinde çadır, 60 binin üzerinde de konteyner kurulduğuna işaret eden Soylu, şöyle devam etti:

"Herkes evlerinde yaşıyordu, şimdi geçici yaşam merkezlerinde, konteynerlerde, çadırlarında, bazen yakınlarımızın evlerinde, bazen tahliye olduğumuz yurt ve otellerde hayat devam ediyor. Biz de ilk günden itibaren geçici yaşam standardını artırmak için büyük çaba sarf ettik. Bir taraftan çadırlarımızın standardını yükseltmeye çalıştık, bir taraftan sağlık heyetlerini onun içerisine koyduk, bir taraftan eğitim çadırları koyduk. Başka illerden gelen gönüllü öğretmenler dahil olmak üzere çocuklarımızla öğrencilerimizle birlikte oldular. Bir taraftan enkazları kaldırıyoruz. Şu an neredeyse Kahramanmaraş'ta enkazların kaldırılması yıkılmış ve acil yıkılacak binalarda yüzde 80'e vardı. Bayrama kadar bitireceğiz inşallah. Bir taraftan kıymetli Milli Eğitim Bakanı'mızla birlikte ki burada sadece kendi adıma konuşmuyorum, ondan aldığım vekaletle onun adına da konuşuyorum, okulların açılabileceği yerde açılmasını, eğitimlerin yapılabileceği yerde yapılmasını sağlamaya çalıştık."

Bakan Soylu, gittikleri her yerde çocukların okulların açılmasını istediklerini aktararak, "Hem arkadaşlarıyla hem okullarıyla hem de öğretmenleriyle buluşmak istediler. Bunun bir tek sebebi var, depremde yaşadıkları o ağır travmadan öğretmenlerinin sevgisiyle arkadaşlarının dostluğuyla ve okullarının sıcaklığıyla çıkabileceklerini düşünüyorlar. Milli Eğitim Bakanı'mız, valimiz, milli eğitim müdürümüz, kaymakamlarımız okullarla çocuklarımızı buluşturabilmek için seferber olmuştur. Ama bu esnada nasıl geçici barınma merkezlerimiz varsa eğitime de özellikle LGS ve YKS sınavına girecekler için destekleme kurslarıyla beraber konteyner ve çadır kentlerde devam ediyoruz." diye konuştu.

Eğitim ordusuna şükranlarını ileten Soylu, sadece çocuklara ve öğrencilere sahip çıkmadıklarını, ilk günden itibaren hangi görev üzerlerine düştüyse büyük bir özveriyle yerine getirdiklerini vurguladı.

- "Hayat yarışında sizi geri bırakmayacağız"

Soylu, daha önce Adıyaman, Hatay ve Malatya'da hayata geçirdikleri bir uygulamayı Kahramanmaraş'ta da yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"LGS ve YKS'deki gençlerimiz için burada bugün kurslar başlatıyoruz. İlk başlangıcımızda deneme imtihanı olacak. Ardından da burada bu kurslar inşallah sınavlara kadar devam edecek. Servisleri ayarladık, evlerinden, çadır kentlerinden alıp getirilecekler. Burada spor, barınma ve gün boyu hem kafeteryası hem de yemeği var. Her türlü hizmeti ortaya koyacağız. Aynı zamanda güvenliği var. Özellikle sporla ilgili şimdi burayı dolaşınca göreceksiniz çok ciddi hazırlıklar var. Burası hem eğitim hem kültür ve hem de spor merkezi olacak. Hem ders çalışacaklar hem de aralarda sporla yorgunluklarını atmış olacaklar. Bunun yanı sıra güzel bir kütüphane yapıldı. Türkiye'den sizin yanınıza getireceğimiz tanıdığınız, bildiğiniz insanlar da size sohbetler yapacak. Sizi bu yarışta geri bırakmayacağız. Hem LGS hem YKS hem de hayat yarışında sizi geri bırakmayacağız, sonuna kadar sizinle beraber olacağız. Gece gündüz o pırıl pırıl zihinlerinizin o imtihanlarda başarılı olabilmesi için elimizden gelen her şeyi hem aileniz hem de sizin için ortaya koyacağız."

Deprem bölgesindeki öğrencilerin diğer illerdeki öğrencilerle aynı şartlarda olabilmesi için öğretmenlerin ve yöneticilerin var gücüyle çalıştığına işaret eden Soylu, "Bizim sizin için duamız, Allah zihninizi açık etsin, bahtınızı açık etsin. Sizi çok seviyoruz. Biz bu ülke için gece gündüz çalışıyoruz. Size daha güçlü bir ülke bırakabilmek, sizin bizim karşılaştığımız sıkıntılarla karşılaşmamanızı temin etmek için, ay yıldızlı pasaportun dünyanın en güçlü pasaportu olmasını temin edebilmek için gayret gösteriyoruz, mücadele ediyoruz. Size bakınca ümit ve umut doluyoruz. Size bakınca geleceğimizi görüyor, geçmişimizin bize bıraktığı bu büyük emanetin güçlü ellerinizde ve güçlü zihinlerinizde daha ileriye taşınacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, gençlerin ülkenin ve milletin gücünü bütün dünyaya daha güçlü şekilde göstereceğine inandıklarını vurgulayarak, "Onun yolu bir tek şeyden geçer, çalışmaktan, anne ve babanızın duasını almaktan, iyilikten ve ahlaktan, bu ülkeye ve millete olan sadakatten. Bunları hiç aklınızdan çıkarmayın. Öz güvenli olun ve bizden daha güçlü bir ülkede yetişiyorsunuz. Bizim yetiştiğimiz dönemden daha imkanları çok olan bir ülkede yetişiyorsunuz." dedi.

Konuşmasının ardından öğrencilerle birlikte ders zilini çalan Bakan Soylu, daha sonra kampüs içerisinde oluşturulan kurs merkezlerini ziyaret etti.