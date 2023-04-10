İBB'nin Hiranur Vakfındaki yıkımını mahkeme durdurdu

İBB ekiplerince, Hiranur Vakfında imara aykırı olduğu belirtilen yapıların yıkımı sürerken vakfın avukatı Bulut Müslüm Gezer tarafından, yürütmenin durdurulması istemiyle idare mahkemesine başvuruda bulunuldu.

Gezer, başvurusunda, İBB ile Sancaktepe Belediyesinin yapı tatil tutanaklarının birbirleriyle çeliştiğini belirterek, ilk mescit katının ruhsatının olduğunu, projeye uygun yapıldığını ve devam eden bir yapı imalatının da bulunmadığını ifade etti.

Dosyayı görüşen İstanbul 11. İdare Mahkemesi, İBB'den yapıyla ilgili olan tahliye kararı, yıkıma dair tutanağı ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyasının onaylı bir örneğini istedi.

İBB'ye savunma ve ara kararı gereğinin yerine getirilmesi için 30 gün süre veren mahkeme, savunma ve ara karar cevabı gelinceye kadar ya da verilen süre geçinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme kararının tebliğ edilmesinin ardından yıkım işlemi durduruldu.